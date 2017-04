El Ayuntamiento de Parla se compromete a apoyar la ILP de vivienda con la única abstención del PP

El pleno del Ayuntamiento de Parla ha aprobado una moción propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Parla (PAH Parla) en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular autonómica por el derecho a la vivienda y contra los cortes de suministros. Con la única abstención del PP y el apoyo de PSOE, Cambiemos Parla, IU-CM y Mover Parla, la moción aprobada esta tarde compromete a esta corporación municipal a defender las medidas incluidas en esta ILP “en todos los ámbitos de participación donde la voz y el voto de este ayuntamiento sean tomados en cuenta en materia de vivienda”. Parla se convierte así en el segundo municipio madrileño, tras Valdemoro, en ver aprobada una moción de este tipo desde la presentación de la denominada Ley Urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid el 16 de febrero.

Esta localidad del sur madrileño es especialmente sensible para los impulsores de la campaña –la Coordinadora de Vivienda de Madrid (PAHs y asambleas de vivienda del 15M), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogados (ALA). “En Parla se dan muchas de las situaciones que pretendemos terminar con la ILP y la Ley de la PAH: extremo endeudamiento privado (en los hogares) pero también público (el ayuntamiento está quebrado), venta de vivienda pública al fondo buitre Goldman Sachs, o situaciones de exclusión social extrema como las viviendas en precario en los pisos vendidos a Goldman Sachs y en pisos de los bancos, los desahucios o los cortes de luz, gas y agua”, ha señalado Ricardo Rosado, portavoz de PAH Parla. La localidad suele ser noticia por los desahucios y cortes de luz en los antiguos pisos del IVIMA, o por situaciones como los dos meses sin luz que tuvieron que soportar al comienzo del otoño 200 familias en la calle Toledo, 15.

Miembros y familias de la PAH de Parla han asistido al pleno municipal y han tenido la oportunidad de intervenir en uno de los turnos de palabra. Además, menores residentes en algunos de los pisos en riesgo de desahucio han entregado al alcalde de Parla, Luis Martínez Hervás (PP) una copia del informe La Vivienda no Es Delito, parte de una campaña de la Coordinadora de Vivienda de Madrid para descriminalizar el fenómeno de la ocupación por necesidad.

Además de la moción en apoyo a la ILP, la PAH de Parla ha conseguido que el pleno del ayuntamiento vuelva a convocar la comisión mixta de vivienda, en la que podrá participar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Según resalta Rosado, la comisión lleva más de cuatro meses sin convocarse, meses en los que han continuado los desahucios y cortes de luz en la localidad, además de haberse producido importantes cambios como las sentencias europeas que han declarado ilegales diversas prácticas relacionadas con las ejecuciones hipotecarias.

La campaña de recogida de firmas para que la ILP pueda ser discutida en la Asamblea de Madrid comenzó el 11 de marzo y culminará el próximo 26 de mayo. Tras tres semanas de recogida efectiva, los impulsores habían contabilizado 25.459 hasta el 4 de abril. La ley incluye medidas para evitar el uso antisocial de la vivienda por parte de los grandes propietarios (bancos y fondos), como la penalización por mantener pisos vacíos o la obligatoriedad de conceder alquiler social en la vivienda antes de proceder al desahucio, así como la prohibición de los cortes de suministros sin tutela administrativa en hogares pobres.